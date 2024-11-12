Раскрыта сумма, которую предлагали севастопольцу за поджог у Балаклавской ТЭС

Украинские спецслужбы предложили задержанному по подозрению в попытке поджога на железнодорожных путях у Балаклавской ТЭС жителю Севастополя тысячу долларов за реализацию плана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное ФСБ видео допроса.

«Мне была предложена задача осуществить поджог. За поджог мне предложили тысячу долларов. После моего согласия я получил инструкцию по изготовлению горючей смеси, а также 100 долларов на ее приобретение», — сказал задержанный.

Подозреваемый добавил, что сам предложил украинским спецслужбам предоставить необходимую им информацию за денежное вознаграждение. После этого, по его словам, с ним связался некий Андрей, который дал задание сфотографировать «определенное спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь».

О задержании севастопольца сообщало ЦОС ФСБ утром 12 ноября. По данным ведомства, задержанный с сентября 2023 года находился на связи со Службой безопасности Украины, которая в итоге поручила мужчине нарушить железнодорожное движение в Крыму через поджог оборудования. Его задержали на месте совершения преступления.

Ранее житель Владимирской области получил 16 лет колонии за диверсию и госизмену.