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Российский подросток с разбегу пнул девушку на школьной перемене ради видео

Mash: в Свердловской области подросток с разбегу пнул девушку на перемене

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Свердловской области юноша во время школьной перемены с разбегу пнул девушку ради видео. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Нижние Сереги. Девушка-подросток стояла у окна во время перемены, когда молодой человек с разбегу ударил ее ногой в область груди. Отмечается, что свой поступок юноша совершил ради видео для выкладывания в интернет.

Информации о состоянии девушки не поступало. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

До этого стало известно, что российский четвероклассник, ударивший отца ножом, избивает детей кастетом. По словам матери пострадавшего от его рук мальчика, родители не занимаются школьником и якобы употребляют запрещенные вещества.

Ранее в Волгоградской области мальчик ударил одноклассницу по голове, она попала в больницу.

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