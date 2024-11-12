Российский подросток с разбегу пнул девушку на школьной перемене ради видео

В Свердловской области юноша во время школьной перемены с разбегу пнул девушку ради видео. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Нижние Сереги. Девушка-подросток стояла у окна во время перемены, когда молодой человек с разбегу ударил ее ногой в область груди. Отмечается, что свой поступок юноша совершил ради видео для выкладывания в интернет.

Информации о состоянии девушки не поступало. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

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