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Юнармеец ударил одноклассницу по голове, девочка в больнице

В Волжском юнармеец ударил одноклассницу по голове, девочка в больнице

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FotograFFF/Shutterstock

В Волгоградской области конфликт между учениками юнармейского класса закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщает издание V1.ru.

Инцидент произошел в школе №24 Волжского 24 сентября. Один из второклассников так ударил одноклассницу портфелем по голове, что девочка оказалась в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

«У нас сейчас ведется расследование, все обстоятельства выясняем, все комментарии передадим в управление образования», — прокомментировали случившееся в администрации образовательного учреждения.

Там подчеркнули, что с учеником ведут работу психологи.

По информации СМИ, это не первый конфликт в этом классе. В январе 2024 года родители учеников жаловались на «деструктивную этническую группу учащихся» из четырех человек, которая обижала других детей. По словам родителей, в новом учебном году двое из той группы перевелись из этого класса, но оставшиеся мальчики якобы продолжают хулиганить.

В облздраве на запрос журналистов ответили, что вызова скорой по адресу школы зафиксировано не было.

Ранее в Первоуральске мальчик выпрыгнул из окна школы ради видео и угодил в больницу.

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