Число регистраций в приложении «Госуслуги: биометрия» выросло почти восьмикратно

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил агентству ТАСС, что число регистраций в мобильном приложении «Госуслуги: биометрия» с начала года выросло почти в восемь раз, до 470 тысяч.

По словам вице-премьера, в настоящее время идет активное развитие биометрии как альтернативы традиционным способам получения услуг, однако сам человек решает, что именно для него удобнее.

«При этом статистика показывает, что все чаще предпочтение отдают второму варианту. Только с начала этого года количество очных регистраций биометрии выросло почти в три раза — до 2,2 миллиона», — сказал Григоренко.

9 ноября стало известно, что россияне, которые проживают за рубежом и получают российскую пенсию, теперь могут подать заявление на продление выплат на портале «Госуслуги». Для этого обязательно наличие у заявителя подтвержденной учетной записи на портале, усиленная неквалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия на территории России.

6 ноября сообщалось, что Минцифры работает над возможностью оформления налоговых вычетов на портале «Госуслуги».

Ранее Минцифры РФ предложило продавать энергетики по стандартной биометрии.