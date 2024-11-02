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Минцифры РФ предложило продавать энергетики по биометрии

Минцифры предложило вход на «Госуслуги» и продажу энергетиков по биометрии

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Shutterstock

Минцифры России предложило ввести вход на «Госуслуги» и продажу энергетиков по биометрии. Проект постановления опубликован на федеральном портале публикования проектов нормативно-правовых актов.

Использование биометрии планируется для «обеспечения дополнительной аутентификации» на сайте «Госуслуг».

Предполагается, что физическое лицо сможет размещать свои биометрические данные в единой биометрической системе на добровольной основе, после чего гражданин или гражданка РФ сможет приобретать энергетические напитки, алкоголь и содержащую никотин продукцию без паспорта, на основе биометрических данных.

Также с помощью биометрии предлагается подтверждать право проживающих за рубежом пенсионеров на получение пенсии (сам факт их наличия в живых).

До этого в Центробанке России предложили собирать биометрические данные через мобильные приложения банков.

Ранее Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осужденных.

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