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Заявление на продление пенсии из-за рубежа теперь можно подать на «Госуслугах»

Проживающие за рубежом россияне могут продлить выплаты пенсий на «Госуслугах»

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Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Россияне, которые проживают за рубежом и получают российскую пенсию, теперь могут подать заявление на продление выплат на портале «Госуслуг». Об этом сообщил российский МИД в Telegram-канале.

Для получения услуги обязательно наличие у заявителя подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», наличие усиленной неквалифицированной электронной подписи, подтвержденная биометрия на территории РФ.

Подать заявление можно только с использованием сервиса биометрии, то есть необходимо устройство с работающими веб-камерой и микрофоном, чтобы подтвердить личность.

Оно подписывается в приложении «Госключ», установленном на телефон или планшет, в течение 24 часов после подачи. После подписания заявление будет автоматически отправлено в Социальный фонд России, о чем придет уведомление.

6 ноября сообщалось, что Минцифры работает над возможностью оформления налоговых вычетов на портале «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что россиянам будут напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги».

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