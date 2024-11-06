Налоговый вычет можно будет оформить на «Госуслугах»

Минцифры России работает над возможностью оформления налоговых вычетов на портале «Госуслуги», такая возможность может появиться уже в 2025 году. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Министерство активно работает над запуском новых сервисов, включая получение социальных вычетов за образование, медицинские услуги, спорт и недвижимость, включая ипотечные вычеты.

Российские граждане смогут оформлять налоговые вычеты за себя и своих детей по оплате образования, медицинских расходов, покупки жилья и других услуг.

Государственный налоговый инспектор, аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц сообщала, что россияне могут получить налоговый вычет в 13% от всей суммы дорогостоящего лечения, лимит отсутствует.

29 октября президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, оформивших ипотеку до 31 декабря 2024 года.

Ранее в России отменили добровольный НДС для малого бизнеса на «упрощенке».