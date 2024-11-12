Машиниста башенного крана обвинили в поджоге московского военкомата

Машиниста башенного крана Сергея Андреева обвинили в поджоге военного комиссариата Академического района Москвы по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщили ТАСС в военном суде.

Его задержали еще 3 ноября 2023 года, и только сейчас 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению его дела по существу.

Мужчине вменяют незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление оружия, участие в террористическом сообществе, организацию теракта и госизмену.

11 ноября ФСБ сообщала, что житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в запрещенную в РФ украинскую организацию.

На прошлой неделе суд приговорил москвича к 13 годам колонии по обвинению в переводе денег в поддержку ВСУ.

Ранее россиянина приговорили к 22,5 года за попытку подрыва ж/д.