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Названы самые необычные грузы из-за границы в Россию

«ЕТЕ»: останки динозавров и семена томатов стали самыми необычными грузами в РФ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В четвертом квартале 2024 года среди самых необычных импортируемых в Россию товаров оказались семена томатов из Нидерландов стоимостью около €500 тысяч и скелеты динозавров за $5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группы компаний «ЕТЕ», которая занимается международной экспедицией и официальным таможенным представительством.

«Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100-граммового конверта посевного материала оценивалась в €500 тысяч. Больше этой суммы составила цена скелетов динозавров. Сложность доставки груза стоимостью $5 млн заключалась в необходимости перевезти очень хрупкий и в то же время внушительный по размерам скелет из Европы в Россию», — отметили в компании.

Кроме того, экспедитор выделил самые хрупкие грузы, доставленные из Европы в Россию. К таким предметам относятся люстра и хрустальное панно из Чехии, предназначенные для отеля Ritz Carlton, которые состоят из 1600 фрагментов, а их вес составляет чуть более тонны.

По информации руководителя направления fashion-логистики в ГК «ЕТЕ» Ангелины Овечкиной, за период с января по сентябрь наблюдается рост спроса на перевозку негабаритных и специфических грузов на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В августе дальнобойщик пытался ввезти в Белоруссию три Land Cruiser под видом туалетной бумаги.

Ранее из России из-за халатности сотрудницы таможни вывезли тонны бивней мамонта.

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