Дальнобойщик пытался ввезти в Белоруссию три Land Cruiser под видом туалетной бумаги

Литовские таможенники задержали на границе с Белоруссией большегрузный MAN, на котором перевозили три внедорожника Toyota Land Cruiser под видом туалетной бумаги. Об этом сообщается на сайте таможни Литовской Республики.

За рулем большегруза находился гражданин Узбекистана, который заявил, что перевозит груз туалетной бумаги весом 720 кг. Однако таможенники заподозрили, что в полуприцепе может находиться контрабанда, и просветили его на рентгеновской установке.

«Тщательный осмотр полуприцепа, в кузове которого были навалены ящики с туалетной бумагой, а по бокам — ДСП, выявил три автомобиля. Всего обнаружено три внедорожника Toyota Land Cruiser, которые пытались незаконно вывезти за границу», — отмечается в сообщении таможни.

Водитель заявил, что не знал о спрятанных автомобилях. Он отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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