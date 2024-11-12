В Совфеде назвали условия получения единого пособия для семей с детьми

Для того чтобы семьи с детьми до 17 лет могли получать ежемесячные пособия, средний доход на каждого члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что с 2023 года оформлять ежемесячные пособия для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин с низким доходом можно по единому образцу в рамках одного заявления. Социальный фонд назначает это пособие при выполнении ряда требований: заявитель и ребенок должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране. Также средний доход на человека в месяц должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Епифанова добавила, что для получения пособия имущество семьи должно соответствовать утвержденному перечню, а у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

До этого в Госдуме поддержали инициативу председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова о разработке в России пособий, содержащих нормы детского питания для молодых родителей.

Ранее правительство уточнило правила назначения пособия на детей для семей мобилизованных.