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В Госдуме поддержали идею создать пособия о детском питании для молодых семей

Депутат Бессараб поддержала создание пособий о питании детей для молодых семей

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Depositphotos

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT высказалась в поддержку инициативы председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова о разработке в России пособий, содержащих нормы детского питания для молодых родителей.

По мнению общественника, зачастую, родители, увлекшись литературой о здоровом питании, пытаются приобщить к этому детей. В результате растущий организм испытывает дефицит необходимых витаминов и микроэлементов.

«Такая тревожащая общемировая тенденция действительно существует. Когда родители, поддаваясь каким-то околонаучным течениям, действительно лишают своих детей нормального развития, нормального питания и часто свой жизненный и социальный уклад навязывают будущему поколению», — отметила Бессараб.

По ее словам, Ассоциации необходимо обратиться в правительство России и профильные ведомства, чтобы добиться рассмотрения инициативы.

Выступая с данным предложением, Ветров напомнил, что в российском законодательстве не существует нормативных актов, которые бы устанавливали ответственность для нерадивых родителей, заставляющих своих детей питаться по веганским и иным системам, исключающим мясо, без врачебной необходимости.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева в интервью «Общественной службе новостей» назвала условия, при которых веганская диета не причинит вред организму.

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