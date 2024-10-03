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В японском аэропорту нашли неразорвавшийся американский снаряд

NHK: неразорвавшийся снаряд времен ВОВ обнаружили в японском аэропорту Наха

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Телеграм-канал «112»

Неразорвавшийся американский снаряд времен Второй мировой войны нашли в японском аэропорту Наха на Окинаве. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пятидюймовую авиационную ракету нейтрализовали саперы сухопутных сил самообороны. Опасная находка не нарушила работу аэропорта.

«Аэропорт Наха на Окинаве также расположен на месте, которое когда-то было бывшим военно-морским аэродромом», — напомнили в сообщении телеканала.

Тележурналисты обратили внимание, что с начала 2024 года это уже седьмой снаряд, обнаруженный на территории Наха.

В среду на рулежной дорожке другого японского аэропорта — Миядзаки — взорвался снаряд времен войны, был виден дым, повреждено покрытие — глубина ямы составила около одного метра, обломки разлетелись в радиусе 200 метров.

26 сентября в бангкокском международном аэропорту Суварнабхуми была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой взрыва прибывающего самолета авиакомпании Thai VietJet.

Ранее международный аэропорт Орио-аль-Серио близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли из-за взрыва четырех задних шин шасси самолета.

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