Эксперт рассказала о самых экзотических видах страхования

Страховые компании предлагают полисы на случай самых невероятных событий, включая зомби-апокалипсис и похищение инопланетянами. Об этом сообщила «Российской газете» Наталья Челухина, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам эксперта, страховщики не рискуют, предлагая такие экзотические полисы, поскольку клиентам практически невозможно доказать факт наступления страхового случая.

Среди необычных видов страхования Челухина отметила полисы для участников фэнтези-футбола. Эти документы защищают владельцев виртуальных команд от финансовых потерь в случае травмы ключевого игрока и покрывают расходы на вступление в лигу.

«Многие участники фэнтези-футбольных лиг играют на деньги, что делает фэнтези-футбол индустрией, оцениваемой в миллиарды долларов», — пояснила Челухина.

Профессор также рассказала о страховании домашних и экзотических животных, включая земноводных, рептилий и обезьян. Страховой тариф для кошек и собак от болезней, пожара и несчастных случаев составляет 1,26% от страховой суммы.

К нестандартным видам страхования относится и защита частей тела или редких профессиональных навыков. Например, компания Costa Coffee застраховала вкусовые рецепторы своего главного дегустатора, а Somerfield — обонятельную систему главного закупщика вина.

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