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В Госдуме перечислили уважительные причины для пропуска работы

Депутат ГД Бессараб заявила, что пропустить работу можно из-за стихии или ЧС

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Среди уважительных причин для отсутствия на рабочем месте могут быть стихийные бедствия, объявление чрезвычайной ситуации, болезнь или личные обстоятельства. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по трудовым вопросам Светлана Бессараб.

«Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера», — сообщила собеседница агентства.

Она также добавила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов.

Бессараб подчеркнула, что во всех ситуациях желательно уведомить работодателя заранее, если это возможно.

В октябре результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показали, что более 70% россиян предпочли бы иметь три выходных дня в неделю. Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что нуждаются в трех выходных днях в неделю. Вариант «два выходных» предпочли 17% респондентов, 8% нужно более трех выходных дней в неделю, а 1% достаточно и одного выходного дня.

Ранее в России зафиксировали резкий рост зарплат.

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