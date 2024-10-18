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В России зафиксировали резкий рост зарплат за год

Депутат Бессараб: в России зарплаты выросли почти на 21% за год

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России заработные платы выросли почти 21% за год. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».

«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21% — это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне», — отметила она.

Депутат уточнила, что «в каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже», но по всей стране показатель именно такой. Бессараб подчеркнула, что будущие экономические процессы будут планировать, основываясь на этом расчете.

На росте зарплат сказались конкуренция, улучшений условий труда, а также борьба с нелегальной трудовой миграцией, добавила политик.

В сентябре Минэкономразвития РФ информировало, что среднемесячные номинальные зарплаты увеличатся на 35% за четыре года — с 88 285 руб. в 2024 году до 119 296 руб. в 2027-м. В текущем году они вырастут на 17,9% по сравнению с предыдущим годом (74 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся. В 2025 году среднемесячная зарплата достигнет 99 952 руб. (+13,2%), в 2026-м – 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027-м – 119 296 руб. (+8,3%).

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.

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