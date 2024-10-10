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Более 70% россиян хотели бы иметь три выходных в неделю

Опрос показал, что 74% россиян предпочли бы иметь три выходных в неделю

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Более 70% россиян предпочли бы иметь три выходных дня в неделю. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка» пишет RT.

Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что нуждаются в трех выходных днях в неделю. Вариант «два выходных» предпочли 17% респондентов, 8% нужно более трех выходных дней в неделю, а 1% достаточно и одного выходного дня.

9 октября сообщалось, что долгий сон по выходным не помогает восстановить организм. К таким выводам пришли ученые из Университетов Аалто и Оулу в Финляндии. В рамках исследования они в течение пяти месяцев наблюдали за мозгом и поведением одного человека, используя МТР-сканирование и данные с носимых устройств и смартфонов. В результате было установлено, что области мозга, связанные с вниманием и памятью, могут быть «затронуты» недосыпом на срок до 15 дней.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году отдохнуть 62 дня вместо 28.

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