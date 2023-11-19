Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венесуэла может восполнить дефицит газа на мировом рынке

Венесуэла сообщила о готовности восполнить мировой дефицит газа из своих запасов

close
100%
Shutterstock

Венесуэла может восполнить дефицит в мировых поставках газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИДа Венесуэлы Ивана Хиль Пинто.

По его словам, Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и может занять четвертое место по их объемам. Ранее президент Николас Мадуро сообщил, что в стране ведется сертификация более 50 газовых месторождений на северном побережье.

Венесуэла уже является обладательницей самых больших в мире запасов нефти. Теперь она намерена стать ведущим игроком и на мировом газовом рынке.

До этого Пинто заявил, что страна намерена восстановить прежний объем совместной с Россией добычи нефти. По словам министра, еще несколько лет назад этот показатель для «Роснефти» достигал 120-150 тысяч баррелей в сутки. Однако западные санкции серьезно отразились на уровне добычи. В фокусе переговоров между странами восстановление прежних объемов бурения через возобновление сотрудничества с «Роснефтью» в рамках совместного предприятия PDVSA. После этого, как отметил Хиль Пинто, целью станет удвоение добычи. Министр выразил уверенность, что совместные усилия РФ и Венесуэлы позволят вернуть утраченные мощности добычи нефти.

Ранее в Венесуэле высказались по нефтяному эмбарго против Израиля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий