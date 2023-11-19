Венесуэла может восполнить дефицит газа на мировом рынке

Венесуэла может восполнить дефицит в мировых поставках газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИДа Венесуэлы Ивана Хиль Пинто.

По его словам, Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и может занять четвертое место по их объемам. Ранее президент Николас Мадуро сообщил, что в стране ведется сертификация более 50 газовых месторождений на северном побережье.

Венесуэла уже является обладательницей самых больших в мире запасов нефти. Теперь она намерена стать ведущим игроком и на мировом газовом рынке.

До этого Пинто заявил, что страна намерена восстановить прежний объем совместной с Россией добычи нефти. По словам министра, еще несколько лет назад этот показатель для «Роснефти» достигал 120-150 тысяч баррелей в сутки. Однако западные санкции серьезно отразились на уровне добычи. В фокусе переговоров между странами восстановление прежних объемов бурения через возобновление сотрудничества с «Роснефтью» в рамках совместного предприятия PDVSA. После этого, как отметил Хиль Пинто, целью станет удвоение добычи. Министр выразил уверенность, что совместные усилия РФ и Венесуэлы позволят вернуть утраченные мощности добычи нефти.

Ранее в Венесуэле высказались по нефтяному эмбарго против Израиля.