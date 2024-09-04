«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии

Россия приостановила социальные выплаты врачам, учителям, сотрудникам силовых структур и другим категориям бюджетников в Абхазии. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел республики Сергей Шамба.
«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего, — сказал министр. — Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам».
Вопрос о приостановке финансирования, по словам главы МИД, обсуждался на встрече заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Москве в августе.
«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал Шамба. О каких именно обязательствах идет речь, политик не уточнил.
Экономист Ахра Аристава отметил, что мера по приостановке финансирования была прописана в российско-абхазском соглашении. В соответствии с документом, по его словам, с конца 2024 года софинансирование зарплат должно было прекратиться.
«Абхазия должна самостоятельно выплачивать заработную плату в бюджетной сфере, это было прописано в соглашении, исполнительная власть взяла на себя эти обязательства, но не выполнила», — пояснил Аристава.
Три обязательства Абхазии
29 августа в ряде Telegram-каналов появились сканы протокола совещания Козака и Бжании. В одном из пунктов документа сказано, что Москва поставит на паузу финансовую помощь Абхазии, пока та не выполнит три обязательства: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; а также снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов.
В документе утверждалось, что Сухум обязуется представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции с гражданством России, «действующих в ущерб интересам РФ и развитию российско-абхазских отношений», чтобы рассмотреть возможность лишить их российского гражданства.
Шамба не подтвердил журналистам, настоящий ли протокол опубликован в СМИ. «По нашим каналам мы ничего не получали», — сказал он.
По словам министра, граждан должно волновать не возможное лишение оппозиционеров российского гражданства, а те санкции, которые могут последовать со стороны Москвы. Шамба обратил внимание, что у союзников Абхазии «накопилось много недовольства» за последнее время.
«Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, и какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено именно этими вопросами в первую очередь», — заявил глава МИД и добавил, что если санкции будут сохраняться до конца года, многие пострадают.
Финансирование урезали по плану
В соответствии с российско-абхазским соглашением о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы, российский Минэк может частично или полностью приостановить финансовую помощь республике, если Сухум не будет соблюдать положения соглашения, касающиеся гармонизации законодательства двух стран.
В кабмине Абхазии пообещали выполнить обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на сокращение финансирования.
Как пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, парламент Абхазии в течение долгого времени уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства.
«Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов. Документ на этот счет в парламенте, но депутаты под влиянием популистских настроений и кампании, которая ведется некоторыми лицами, в том числе из числа депутатского корпуса, кампании подозрений в отношении России, они решения не принимают», — подчеркнул Затулин.
По его словам, «активное меньшинство» в абхазском парламенте ведет кампанию против соглашений с Россией, видя в этом ущемление суверенитета республики:
«Если люди в Абхазии не различают цвета и не различают, кто прав, кто виноват, то, конечно, могут быть разные точки зрения. Я очень надеюсь на то, что люди поймут, кто в этом виноват. Мы уже пережили в течение нескольких лет совершенно бессовестную кампанию, связанную с государственной дачей в Пицунде. На этой кампании целый ряд политиков подогревал свой рейтинг, не думая о том, насколько Россия и Абхазия взаимосвязаны, насколько Абхазия нуждается в поддержке России во всех сферах».
Он также подчеркнул, что решение Москвы призвано обратить внимание абхазских политиков на то, что их дальнейшее такое отношение ко всем договоренностям с РФ «ни к чему хорошему не ведет».
В августе 2023 года на тот момент глава абхазского МИД Инал Ардзинба заявлял, что Сухум ежегодно получает от России около 4 млрд рублей в рамках пенсионной поддержки. А всего с 2008 года в рамках межгосударственной помощи в республику из РФ поступило более 110 млрд рублей.
По данным Минэкономразвития России, в прошлом году 42% бюджета Абхазии обеспечивала РФ.