«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии Глава МИД Абхазии Шамба заявил о приостановке Россией соцвыплат бюджетникам

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Прекращение выплат коснулось врачей, учителей, силовиков и других категорий бюджетников. По словам министра, это произошло из-за невыполнения обязательств перед Москвой. У союзников республики «накопилось много недовольства», признал политик и призвал исправить ситуацию.

Россия приостановила социальные выплаты врачам, учителям, сотрудникам силовых структур и другим категориям бюджетников в Абхазии. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел республики Сергей Шамба.

«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего, — сказал министр. — Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам».

Проблемы с энергоснабжением С середины осени и до конца зимы Абхазия испытывает систематические проблемы с электроэнергией из-за изношенности энергосистемы и недостатка воды в Ингурском водохранилище. В республике вводятся веерные отключения электричества. Россия уже не первый год снабжает Абхазию электроэнергией по льготному тарифу.

Вопрос о приостановке финансирования, по словам главы МИД, обсуждался на встрече заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Москве в августе.

«Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал Шамба. О каких именно обязательствах идет речь, политик не уточнил.

Экономист Ахра Аристава отметил, что мера по приостановке финансирования была прописана в российско-абхазском соглашении. В соответствии с документом, по его словам, с конца 2024 года софинансирование зарплат должно было прекратиться.

«Абхазия должна самостоятельно выплачивать заработную плату в бюджетной сфере, это было прописано в соглашении, исполнительная власть взяла на себя эти обязательства, но не выполнила», — пояснил Аристава.

Три обязательства Абхазии

29 августа в ряде Telegram-каналов появились сканы протокола совещания Козака и Бжании. В одном из пунктов документа сказано, что Москва поставит на паузу финансовую помощь Абхазии, пока та не выполнит три обязательства: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; а также снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов.

В документе утверждалось, что Сухум обязуется представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции с гражданством России, «действующих в ущерб интересам РФ и развитию российско-абхазских отношений», чтобы рассмотреть возможность лишить их российского гражданства.

Шамба не подтвердил журналистам, настоящий ли протокол опубликован в СМИ. «По нашим каналам мы ничего не получали», — сказал он.

По словам министра, граждан должно волновать не возможное лишение оппозиционеров российского гражданства, а те санкции, которые могут последовать со стороны Москвы. Шамба обратил внимание, что у союзников Абхазии «накопилось много недовольства» за последнее время.

«Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, и какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено именно этими вопросами в первую очередь», — заявил глава МИД и добавил, что если санкции будут сохраняться до конца года, многие пострадают.

Финансирование урезали по плану

В соответствии с российско-абхазским соглашением о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы, российский Минэк может частично или полностью приостановить финансовую помощь республике, если Сухум не будет соблюдать положения соглашения, касающиеся гармонизации законодательства двух стран.

В кабмине Абхазии пообещали выполнить обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на сокращение финансирования.

Как пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, парламент Абхазии в течение долгого времени уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства.

«Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов. Документ на этот счет в парламенте, но депутаты под влиянием популистских настроений и кампании, которая ведется некоторыми лицами, в том числе из числа депутатского корпуса, кампании подозрений в отношении России, они решения не принимают», — подчеркнул Затулин.

По его словам, «активное меньшинство» в абхазском парламенте ведет кампанию против соглашений с Россией, видя в этом ущемление суверенитета республики:

«Если люди в Абхазии не различают цвета и не различают, кто прав, кто виноват, то, конечно, могут быть разные точки зрения. Я очень надеюсь на то, что люди поймут, кто в этом виноват. Мы уже пережили в течение нескольких лет совершенно бессовестную кампанию, связанную с государственной дачей в Пицунде. На этой кампании целый ряд политиков подогревал свой рейтинг, не думая о том, насколько Россия и Абхазия взаимосвязаны, насколько Абхазия нуждается в поддержке России во всех сферах».

Он также подчеркнул, что решение Москвы призвано обратить внимание абхазских политиков на то, что их дальнейшее такое отношение ко всем договоренностям с РФ «ни к чему хорошему не ведет».

В августе 2023 года на тот момент глава абхазского МИД Инал Ардзинба заявлял, что Сухум ежегодно получает от России около 4 млрд рублей в рамках пенсионной поддержки. А всего с 2008 года в рамках межгосударственной помощи в республику из РФ поступило более 110 млрд рублей.

По данным Минэкономразвития России, в прошлом году 42% бюджета Абхазии обеспечивала РФ.