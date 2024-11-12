В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! <…> на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями. По словам главы региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове.

Сутки назад, в ночь на 11 ноября, на территории Воронежской области также объявили угрозу атаки дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины).

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.