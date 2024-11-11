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В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Гусев: угрозу атаки дронов объявили в Воронежской области

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На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Также чиновник призвал граждан сохранять спокойствие.

Накануне поздно вечером в министерстве обороны России сообщили, что над территориями Курской и Белгородской областей уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как украинские дроны обходят российские системы ПВО.

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Атаки БПЛА на Россию
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