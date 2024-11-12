В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

Он призвал жителей быть бдительными. По словам Смирнова, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Накануне губернатор Курской области сообщил в своем Telegram-канале, что четвертая украинская ракета была сбита над регионом. Он отметил, что боеприпас ликвидировали в приграничном районе Курской области.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.