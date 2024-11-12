Россиян предупредили о новой схеме обмана с подарочными картами

Мошенники начали использовать новую модификацию схемы обмана, основанной на подарочных картах различных магазинов и сервисов, чтобы нацелиться на россиян. Злоумышленники привлекают потенциальных жертв в поддельные Telegram-боты, которые активно распространяются через мессенджеры и социальные сети, сообщил «Известиям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

«Чтобы продлить жизнь поста [в котором предлагается приобрести подарочные карты], злоумышленники просят написать им в личные сообщения, где и скидывают ссылку на бот. В этом боте предлагается открыть Telegram Web App для покупки подарочной карты по акции», — пояснил Егоров.

По его словам, в поддельном Telegram-боте доступны карты номиналом 5 тысяч рублей, которые можно использовать на маркетплейсах. Мошенники предлагают их со скидкой 50%, то есть всего за 2,5 тысячи рублей.

Жертвам также предлагают карты других номиналов с аналогичными привлекательными скидками. Однако на самом деле форма для покупки карт является фишинговой, и ввод своих платежных данных на ней может привести к финансовым потерям как для пользователей Apple, так и для обладателей устройств на базе Android. Для последних мошенники подготовили еще один «сюрприз»: чтобы получить подарочную карту, жертве предлагают установить специальное приложение.

«Это приложение содержит вредоносное программное обеспечение, но помогает злоумышленникам при помощи перехвата SMS и push-уведомлений похищать все деньги жертвы с ее банковской карты», – подчеркнул Егоров.

Мошенники также разработали новую схему обмана, в частности в WhatsApp, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера.

Ранее МВД предупредило о росте популярности старой мошеннической схемы «Мамонт».