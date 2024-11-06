МВД предупредило о росте популярности старой мошеннической схемы

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о растущей популярности мошеннической схемы под названием «Мамонт». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, ранее преступники использовали эту схему для кражи денежных средств и получения информации о банковских картах под предлогом покупок и доставки товаров с известных маркетплейсов.

Однако в новой версии мошенники отказываются от запроса данных карт на фишинговых страницах и предлагают пользователям установить мобильное приложение, якобы обеспечивающее безопасность сделок.

На самом деле, в это приложение встроена шпионская программа, способная перехватывать данные банковских карт и SMS-коды, поступающие пользователям.

В МВД также указали, что на жаргоне мошенников «мамонтом» называют жертву, а первые случаи использования этой схемы были зафиксированы еще в 2019 году. В преддверии новогодних праздников, на фоне увеличения покупок на маркетплейсах, схема «Мамонт» вновь начала активно использоваться.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали реже беспокоить россиян.