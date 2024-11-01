Россия и Грузия являются соседями, объединенными общей верой и историей, в то время как ответственность за конфликт в Южной Осетии в 2008 году лежит исключительно на тогдашнем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении всей этой истории», – отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что восприятие Грузией Евросоюза и НАТО претерпело изменения.

«НАТО — это военный блок, Евросоюз — достаточно далеко, я уж не говорю про США. А Россия рядом», – добавил заместитель председателя Совбеза.

До этого Медведев выразил уверенность, что Россия и Грузия в перспективе снова будут дружить. При этом он отметил, что историю «принято мерить длительными отрезками времени».

В 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой после того, как правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии. Диалог продолжился лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

Ранее в МИД заявили о нежелании России вмешиваться в дела Грузии.