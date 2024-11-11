Ушел из жизни известный российский скрипач

Скрипач-виртуоз Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского художественного музея (ЯХМ).

«Ушел из жизни Игорь Васильевич Попков (11.07.1936 — 10.11.2024). Легендарный музыкант, народный артист РСФСР. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля «Барокко», — отмечается в сообщении.

Скрипач более 50 лет сотрудничал с ЯХМ. Коллектив музея выразил соболезнования родным и близким Попкова, солистам «Барокко» и всем поклонникам музыканта.

По данным ЯХМ, Попков создал камерный ансамбль в 1968 году. «Барокко» исполнял европейскую и русскую музыку, в том числе незаслуженно забытые композиции. В библиотеке Ярославского музея-заповедника Попков нашел старинные музыкальные рукописи и исполнял эти мелодии на концертах.

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