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Ушел из жизни известный российский скрипач

Умер основатель ансамбля «Барокко» скрипач Игорь Попков

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Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС

Скрипач-виртуоз Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского художественного музея (ЯХМ).

«Ушел из жизни Игорь Васильевич Попков (11.07.1936 — 10.11.2024). Легендарный музыкант, народный артист РСФСР. Основатель и бессменный художественный руководитель камерного ансамбля «Барокко», — отмечается в сообщении.

Скрипач более 50 лет сотрудничал с ЯХМ. Коллектив музея выразил соболезнования родным и близким Попкова, солистам «Барокко» и всем поклонникам музыканта.

По данным ЯХМ, Попков создал камерный ансамбль в 1968 году. «Барокко» исполнял европейскую и русскую музыку, в том числе незаслуженно забытые композиции. В библиотеке Ярославского музея-заповедника Попков нашел старинные музыкальные рукописи и исполнял эти мелодии на концертах.

4 ноября стало известно, что в США в возрасте 91 года скончался Куинси Джонс — музыкант и продюсер, известный сотрудничеством с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Майклом Джексоном и сотнями других исполнителей.

В октябре погиб 31-летний экс-вокалист поп-группы One Direction Лиам Пейн. Он скончался после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе — столице Аргентины. В номере артиста нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на его неадекватное поведение.

Ранее в Башкортостане умер рок-музыкант и автор песен Пугачевой Ильдар Хайруллин.

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