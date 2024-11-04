В США в возрасте 91 года скончался музыкант и продюсер Куинси Джонс

В США в возрасте 91 года скончался Куинси Джонс — музыкант и продюсер, известный сотрудничеством с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Майклом Джексоном и сотнями других исполнителей. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Сегодня вечером с тяжелым, разбитым сердцем мы должны сообщить о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса, — говорится в заявлении семьи. — И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы радуемся тому, что он прожил замечательную жизнь, и знаем, что такого, как он, больше не будет».

Публицист Арнольд Робинсон рассказал AP, что Джонс умер в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи.