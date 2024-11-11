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В Минпромторге оценили ситуацию со сливочным маслом в России

Минпромторг назвал стабильной ситуацию на рынке сливочного масла в РФ

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Ситуации с отсутствием сливочного масла на полках в российских магазинах нет, рынок стабилен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижением спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре текущего года наблюдался рост цен на некоторые продовольственные товары. В том числе увеличение цен было замечено и на сливочное масло.

Минпромторг заверил, что совместно с Минсельхозом России, а также торговыми сетями и производителями оперативно реагирует на «подобные ситуации».

В настоящее время средние розничные цены на сливочное масло в России составляют порядка 1040,7 рублей за килограмм. Эта сумма стала на 20,4% выше, чем была в январе текущего года.

В свою очередь «Руспродсоюз» сообщал, что на сегодняшний средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло достигла около 70%. С начала года этот продукт подорожал почти на 20%.

Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий – снижение потребительского спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го.

Ранее экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России.

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