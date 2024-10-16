В «Руспродсоюзе» заявили о наценке на сливочное масло более 70%

Средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло сейчас составляет более 70%. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он отметил, что причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, а также логистику, упаковку.

Помимо этого, по словам Леонова, на цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, что на 20,4% выше, чем в январе.

В Минсельхозе заявили, что применять меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Он попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости данного продукта.

Ранее экономист раскрыл, возможен ли дефицит сливочного масла в России.