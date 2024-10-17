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Названы причины роста цен на сливочное масло

«Ъ»: увеличение издержек производителей привело к удорожанию сливочного масла

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Depositphotos

Увеличение издержек производителей стало одной из причин удорожания сливочного масла. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, подорожали молочные жиры, увеличилась себестоимость производства и молочного животноводства. В АКОРТ подчеркнули, что за девять месяцев продукт в закупках подорожал на 31%.

Главной причиной роста цен руководитель «Союзмолока» Артем Белов назвал увеличение потребления молочных жиров — в частности, творожных сыров и мороженого. И это совпало с резким снижением импортных поставок в 2022 году из-за ухода с российского рынка производителей из Южной Америки и Новой Зеландии.

Удорожание сливочного масла стало причиной снижения потребительного спроса в ретейле: продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го, отмечает издание. При этом средняя стоимость килограмма сливочного масла на 7 октября составляла 1,04 тыс. рублей — это на 20,2% выше, чем в начале января, следует из данных Росстата.

Чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, Минсельхоз РФ изучает возможность дополнительного стимулирования поставок сливочного масла из «дружественных» государств, отметил «Коммерсантъ».

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота прогнозировал, что цены на молочную продукцию в России начнут снижаться в 2025 году. По его словам, производителям приходится повышать цены на продукты, потому что на них оказывают влияние кредитная ставка и темпы инфляции.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и сливочное масло.

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