Экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России

Резкий скачок цен на сливочное масло в России связан с технологией его производства. Об этом kp.ru рассказал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По его словам, для его изготовления нельзя использовать сухое молоко, как для многих других молочных продуктов. Вместо него нужно использовать большое количество свежего молока с определенным процентом жира, которое является «сложным» продуктом в плане хранения.

«У нас сейчас потребление сырого молока резко увеличилось. В том числе за счет того, что часть произведенной из него продукции идет на экспорт. Это, с одной стороны, хорошо — это деньги. Но, с другой, свежего молока высокого качества и определенной жирности не хватает. На него сильно вырос спрос <...>. И еще один фактор — контроль со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора повысился (за счет использования современных информационных систем — Прим. ред.), прикрылся ряд лазеек по удешевлению продукции за счет «заменителей» молочного жира — того же пальмового масла. Но это тоже влияет на цену масла, которую потребители видят на прилавке», — сказал Тихонов.

При этом эксперт уточнил, что сливочное масло дорожает не только в России, но и во всем мире.

В Ассоциации компаний розничной торговли до этого заявили, что увеличение издержек производителей стало одной из причин удорожания сливочного масла. Кроме того, подорожали молочные жиры, увеличилась себестоимость производства и молочного животноводства. В АКОРТ подчеркнули, что за девять месяцев продукт в закупках подорожал на 31%.

Ранее в Минсельхозе опровергли введение госрегулирования цен на сливочное масло.