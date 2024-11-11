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Монашество не попадет под запрет пропаганды чайлдфри

Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Монашеский образ жизни, как и обет безбрачия, не будет наказываться как пропаганда чайлдфри. Это следует из текста поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей.

«Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения», — говорится в записке.

Поправка уже одобрена комитетом Госдумы по госстроительству. Кроме того, из документа следует, что наказываться не будет и совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашеского образа жизни и целибата.

Незадолго до этого комитет по информационной политике Госдумы предложил отказаться от исключений для монахов и монахинь в проекте закона о запрете пропаганды чайлдфри.

В свою очередь депутаты из фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин призвали предусмотреть три исключения в законопроекте о пропаганде чайлдфри. В частности, депутаты предложили не наказывать за отказ от рождения детей из-за медицинских противопоказаний, религиозных убеждений или материальных трудностей.

Ранее в РПЦ обвинили прибегнувшие к ЭКО пары в распущенности.

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