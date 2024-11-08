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В ГД призвали не делать исключений для монашества в законопроекте о чайлдфри

Комитет ГД предложил отклонить все поправки к законопроекту о чайлдфри

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Комитет по информационной политике Госдумы предложил в проекте закона о чайлдфри не делать исключений для монахов и монахинь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на думскую базу данных.

«Все эти поправки профильный комитет по информационной политике предложил отклонить», — говорится в сообщении.

В итоге к этапу второго чтения документ был вынесен комитетом без изменений. Его предложено рассмотреть на заседании Госдумы 12 ноября.

До этого депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин сочли необходимым предусмотреть три исключения: если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными затруднениями.

Законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения» внесли в Думу 25 сентября. Его подготовили 174 депутата и пять сенаторов, включая Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ обвинили в распущенности прибегнувших к ЭКО пар.

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