В ГД призвали не делать исключений для монашества в законопроекте о чайлдфри

Комитет по информационной политике Госдумы предложил в проекте закона о чайлдфри не делать исключений для монахов и монахинь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на думскую базу данных.

«Все эти поправки профильный комитет по информационной политике предложил отклонить», — говорится в сообщении.

В итоге к этапу второго чтения документ был вынесен комитетом без изменений. Его предложено рассмотреть на заседании Госдумы 12 ноября.

До этого депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин сочли необходимым предусмотреть три исключения: если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными затруднениями.

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