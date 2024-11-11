В Варшаве перед маршем националистов задержали людей с флагом СССР

Полиция Варшавы перед проведением ежегодного мероприятия националистов «Марш независимости» задержала десятки человек с пиротехникой, наркотиками и флагом СССР. Об этом говорится в сообщении городского отделения полиции, которое опубликовано в социальной сети X.

«В полицейские участки доставлены лица, у которых были найдены опасные предметы, в том числе ножи, телескопические дубинки и кастеты», — говорится в сообщении.

В общей сложности было задержано более 30 человек, еще у 75 изъяли подозрительные предметы.

Вечером 11 ноября по случаю Дня независимости Польши в Варшаве начался ежегодный многотысячный уличный марш местных националистов.

В этом году он проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY («Сила великой Польши – это мы»). Несколько десятков тысяч участников марша собрались на площади Романа Дмовского. Среди них замечены участники движений «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», а также активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до участников религиозных католических организаций.

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