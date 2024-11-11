Остановка за апельсиновым соком принесла женщине $250 тысяч

Остановка за апельсиновым соком принесла женщине в США $250 тысяч, пишет UPI.

Келли Спар, 41-летняя жительница Кернерсвилля, неожиданно выиграла $250 тысяч, остановившись у супермаркета, чтобы купить в дорогу апельсиновый сок. В тот момент, когда она посетила магазин, ее внимание привлекли новые лотерейные билеты, которые только что поступили в продажу.

«Я увидела новые лотерейные билеты и решила купить их», — рассказала она.

Каково же было удивление Келли, когда она обнаружила, что ее билет стал выигрышным, обеспечив американку джекпотом.

«Для нас это сумма, которая меняет жизнь», — отметила Спар.

Женщина добавила, что эти деньги помогут ее семье преодолеть финансовые трудности и осуществить давние мечты.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.