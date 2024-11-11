Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Остановка за апельсиновым соком принесла женщине $250 тысяч

UPI: американка зашла в магазин за апельсиновым соком и выиграла в лотерею $250 тыс.

close
Shutterstock

Остановка за апельсиновым соком принесла женщине в США $250 тысяч, пишет UPI.

Келли Спар, 41-летняя жительница Кернерсвилля, неожиданно выиграла $250 тысяч, остановившись у супермаркета, чтобы купить в дорогу апельсиновый сок. В тот момент, когда она посетила магазин, ее внимание привлекли новые лотерейные билеты, которые только что поступили в продажу.

«Я увидела новые лотерейные билеты и решила купить их», — рассказала она.

Каково же было удивление Келли, когда она обнаружила, что ее билет стал выигрышным, обеспечив американку джекпотом.

«Для нас это сумма, которая меняет жизнь», — отметила Спар.

Женщина добавила, что эти деньги помогут ее семье преодолеть финансовые трудности и осуществить давние мечты.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами