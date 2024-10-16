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Стало известно о падении спроса на красную икру в России

«Ъ»: спрос на красную икру в России рухнул на 8% год к году

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Unsplash

Розничные продажи красной икры в России сократились на 8% в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Москве падение составило 14%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Снижение спроса связано с резким ростом цен и уменьшением предложения из-за трехкратного падения вылова горбуши. Средний чек при покупке красной икры в сентябре составил 3,3 тыс. руб. по России и 3,6 тыс. руб. в Москве, увеличившись на 8% и 9% соответственно.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) отмечают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 года достигли 4,8 тыс. руб. за 1 кг, что на 50% выше, чем год назад.

«Несмотря на то что это не социальный продукт, икрой нужно обеспечить в первую очередь своих потребителей», — заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и на 15% относительно 2022 года. Эксперты прогнозируют, что к концу года ситуация может усугубиться из-за истощения прошлогодних запасов в рознице.

До этого эксперты заявили , что дефицита икры и лосося на рынке не будет из-за значительных запасов с прошлого года.

Ранее эксперт допустил падение спроса на красную икру.

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