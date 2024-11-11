Иномарка «снесла» светофор в Петербурге и чуть не погубила двоих пешеходов

В Петербурге автомобилист врезался в светофор и чуть не погубил двух пешеходов, которые стояли рядом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Мира. Машина марки «Фольксваген» врезалась в светофор, от чего тот рухнул и едва не задел мужчину и пожилую женщину, которые стояли рядом.

На кадрах с места инцидента видно, как ошарашенная произошедшим пенсионерка стремительно удалилась с места аварии. При этом водитель иномарки скрылся с места происшествия — очевидец, предположительно, успел заснять номера автомобиля. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге поймали злостную нарушительницу, которая сбила восьмиклассницу. В этом году женщина 51 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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