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Уфимец устроил дрифт на эвакуаторе и прокатил друга в кузове

Mash: в Уфе мужчина устроил дрифт на эвакуаторе и прокатил друга в кузове

В Уфе мужчина устроил дрифт на эвакуаторе, усадив в кузов друга в шапке-ушанке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, 30-летний мужчина сел на руль эвакуатора и устроил дрифт. При этом в кузове находился его товарищ в шапке-ушанке, который во время опасных маневров снимал контент для социальных сетей.

Местные жители сняли инцидент на видеокамеру. Сообщается, что приятелей вычислили. В отношении водителя составили несколько административных протоколов.

До этого в Ярославле Госавтоинспекция наказала 19-летнего водителя Lada Priora, устроившего дрифт в историческом центре города около Ярославского кремля. Отмечается, что молодой человек получил права весной 2024 года и уже 19 раз привлекался к ответственности.

Ранее очевидец снял на видео ночной дрифт дорожного погрузчика.

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