В Петербурге поймали злостную нарушительницу ПДД, которая сбила восьмиклассницу

В Санкт-Петербурге злостная нарушительница ПДД на Volvo сбила школьницу, выходившую из трамвая. Об этом сообщает moika78.ru.

ДТП произошло накануне вечером на улице Савушкина, 14-летняя восьмиклассница вышла из трамвая, после чего ее сбил автомобиль Volvo S60 с номерами Псковской области.

«Позже выяснилось, что в момент аварии за рулем находилась 35-летняя жительница Пскова. Имеется информация, что в этом году женщина 51 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД», — отмечает издание. Все штрафы были выписаны за превышение установленной скорости движения.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой плеча, уточняет «Фонтанка». Девочка ехала в трамвае одна, без взрослых.

Ранее в Кемеровской области трасса «Сибирь» оказалась заблокированной в результате массового ДТП с 15 грузовиками и тремя легковыми машинами.