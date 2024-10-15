Стала известна потерпевшая сторона по делу генерала Булгакова

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» признано потерпевшей стороной по делу бывшего начальника тыла министерства обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, потерпевшей стороной по делу Булгакова официально признана «Петербургская сбытовая компания». Ее представители давали показания следствию.

Источник опроверг прежнюю информацию о признании потерпевшей стороной Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова в Санкт-Петербурге. В ВМА также опровергли данные сведения. Там заявили, что академия не признавалась потерпевшей в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ и следствие не выносило соответствующее постановление.

2 октября адвокат Булгакова Сергей Севрук заявил, что генерал был допрошен по делу о некачественных сухпайках в качестве свидетеля.

Ранее экс-замглавы Минобороны РФ попросил отпустить его из СИЗО.