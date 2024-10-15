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Стала известна потерпевшая сторона по делу генерала Булгакова

Потерпевшей в деле генерала Булгакова стала «Петербургская сбытовая компания»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» признано потерпевшей стороной по делу бывшего начальника тыла министерства обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, потерпевшей стороной по делу Булгакова официально признана «Петербургская сбытовая компания». Ее представители давали показания следствию.

Источник опроверг прежнюю информацию о признании потерпевшей стороной Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова в Санкт-Петербурге. В ВМА также опровергли данные сведения. Там заявили, что академия не признавалась потерпевшей в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ и следствие не выносило соответствующее постановление.

2 октября адвокат Булгакова Сергей Севрук заявил, что генерал был допрошен по делу о некачественных сухпайках в качестве свидетеля.

Ранее экс-замглавы Минобороны РФ попросил отпустить его из СИЗО.

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