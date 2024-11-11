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Экс-замглавы МО Булгаков попросил суд отпустить его под домашний арест

ТАСС: экс-замглавы МО Булгаков счел обвинение в свой адрес страшной ошибкой

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РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков считает предъявленное ему обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой» и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Он заверил, что будет соблюдать условия домашнего ареста.

Заседание суда в первой инстанции о продлении срока ареста обвиняемым проходило в закрытом режиме, но рассмотрение апелляционной жалобы проходит в понедельник впервые в открытом режиме. Никто из фигурантов уголовного дела вину не признает, а все обвиняемые просят суд смягчить им меру пресечения.

Булгаков был задержан и арестован в конце июля. В правоохранительных органах тогда сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

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