Врач объяснил, к чему может привести неправильный выбор берушей для сна

Если человек неправильно выбрал беруши, то они могут повредить кожу в слуховых проходах и нарушить естественное выведение ушной серы. Это чревато формированием серных пробок, рассказал член правления ассоциации сомнологов, врач Павел Кудинов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал внимательно относиться к выбору этого аксессуара для сна.

Беруши необходимы чутко спящим людям, так как шум может выдернуть их из глубоких стадий сна. Из-за этого человек может остаться на легкой стадии и не выспаться, либо вообще не уснуть. Все микропробуждения портят в конечном итоге сон, подчеркнул эксперт.

Лучше выбирать мягкие беруши, которые скручиваются и потом вставляются в уши. Кроме того, нужно, чтобы человеку было удобно их убирать, отметил врач. Лучше всего, по его мнению, испробовать несколько видов берушей, чтобы потом остановиться на самом подходящем. При неверном подборе они будут постоянно давить на кожу и травмировать ее, особенно если речь идет о плотном силиконе.

«Тогда это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок. А если это мягкие беруши, которые формуются под слуховой проход, то проблем с кожным покровом быть не должно», — подчеркнул Кудинов.

Нужно часто мыть уши, так как беруши нарушают вывод серы из слухового прохода и могут привести к формированию пробок, добавил эксперт.

При наличии дискомфорта лучше отказаться от берушей, так как в этом случае человек не будет спать лучше, чем без них, зато рискует повредить уши, заключил сомнолог.

До этого специалисты выяснили, что использование берушей в течение ночи может ухудшить слух и привести к инфекции. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать одну пару не более двух дней подряд, а от сделанных из воска – отказаться навсегда.

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