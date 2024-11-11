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Врач объяснил россиянам, почему спать нужно в масках для сна

Сомнолог Бузунов: маска для сна помогает в борьбе с бессонницей и недосыпом

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Маска для сна — это стандартный элемент набора для борьбы с бессонницей и недосыпом, в который также входят беруши и блэкаут-шторы. Она позволяет улучшить «гигиену спальни» и наладить выработку мелатонина, необходимого для здорового сна, объяснил сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Даже через закрытые веки люди хорошо воспринимают свет, из-за чего мозг подавляет выработку мелатонина — это ухудшает как процесс засыпания, так и сам сон.

В целом маски для сна — это не панацея, для качественного отдыха необходимо соблюдать и другие условия, подчеркнул врач.

«Это соблюдение режима, ограничение кофеина, регулярная физическая нагрузка, информационный детокс, перерывы в работе, ограничение умственной нагрузки за час-два до сна. Маска тут — как один из элементов качественного сна, но не определяющий», — объяснил сомнолог.

Он напомнил о еще одном минусе масок для сна — использовать их могут не все, так как они соприкасаются с лицом. Заменить их могут блэкаут-шторы, которые также хорошо подавляют свет, заключил Бузунов.

Напомним, ученые выяснили, что сон с маской на глазах нормализует циркадные ритмы, тем самым снижая уровень сахара в крови и предотвращая развитие диабета. Результаты исследования показали, что сон при освещенности помещения, превышающей норму на 20%, увеличивал риск развития диабета на 29%. Усиление светового воздействия на 20-40% коррелировало с увеличением вероятности этого заболевания на 39%.

Ранее сомнологи обнаружили, что использование маски для сна улучшает умственные способности.

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