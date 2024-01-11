Врачи предупредили о вреде ночного использования берушей

Использование берушей в течение ночи может ухудшить слух и привести к инфекции. Об этом эксперт рассказал Daily Mail.

Беруши не пропускают воздух и создают теплую и влажную среду в ушном канале, что повышает риск бактериальных и грибковых инфекций. Поэтому следует отказаться от применения берушей во сне и использовать одну пару не более двух дней подряд, объясняет Daily Mail профессор Саймон Ллойд, консультант по уху, носу и горлу в Манчестерском Королевском лазарете. Кроме того, во сне беруши могут пройти глубже по ушному каналу, — доставать их придется хирургу. А сделанные из воска беруши могут привести к закупорке уха воском и временной потере слуха.

Аналогичные риски характерны для наушников. Их следует регулярно очищать спиртом и не слушать слишком громкую музыку, так как это может привести к повреждению волосковых клеток во внутреннем ухе и снижению слуха. Недавний обзор исследований, опубликованный в журнале BMJ, показал, что молодые люди подвергаются серьезному риску потери слуха при прослушивании музыки громкостью 105 децибел. Безопасные ограничения — 80 децибел для взрослых и 75 для детей.

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