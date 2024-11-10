Пенсионерка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, которые копила всю жизнь

Жительница Красноярска лишилась всех накопленных денег, поверив телефонным мошенникам, женщина сняла со счета все накопления и перевела аферистам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 69-летняя жительница Красноярска. Женщина сообщила, что в конце октября с ней связались неизвестные. Злоумышленники сообщили, что личный кабинет пенсионерки на портале «Госуслуги» взломан и мошенники пытаются завладеть ее накоплениями.

Испугавшись за свое благополучие, пенсионерка поверила в благие намерения собеседника и по его просьбе стала ожидать звонка от «правоохранителей». По их указанию она обналичила все деньги и перевела на якобы безопасный счет.

«Сотрудники банка спросили, для чего мне нужны эти деньги. Я ответила, как меня и учили псевдо-правоохранители, что они нужны на лечение. Это были мои личные накопления за жизнь. О мошенничестве я знала, но не думала, что это со мной случится», — рассказала пенсионерка.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее казанский пенсионер отдал мошенникам почти 18 млн рублей, отложенных на квартиру.