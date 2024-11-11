В России заочно арестовали судью МУС

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, который ранее выдал санкцию на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, Махфуд арестован по ч. 2 ст. 301 УК РФ «Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей».

Наказание по данной статье предполагает принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Постановления на арест Шойгу и Герасимова МУС выдал в конце июня. Обоих обвинили в управлении атаками. Хотя МУС признал, что удары по украинским энергетическим объектам могут быть направлены против военных целей, он посчитал чрезмерным сопутствующий ущерб.

До этого МУС уже выдавал ордера на арест двух российских командующих меньшего ранга, обвиняемых в причастности к разрушению украинской энергетической инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что МУС начнет расследование в отношении прокурора, выдавшего ордер на арест Путина.