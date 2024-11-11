«Накрыла тьма Средневековья»: в России оценили рынок инфоцыган и астрологов

В данный момент в России «работают» порядка 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарей, рассказал председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев. За многомиллионными курсами стоят деструктивные секты, поэтому нужно принять меры, в том числе запретить рекламу подобной деятельности, заявил он в пресс-центре НСН.

«Россию накрывает средневековая тьма, жертвами становятся миллионы граждан, — отметил эксперт. — И за каждым из этих курсов стоит тоталитарная деструктивная секта».

Он напомнил о заключении ведьмы Алены Полынь, которая обманывала россиян, продавая им курсы на тему «как стать миллионером», а также врала, что лечила от рака и бесплодия. Ковалев назвал последователей подобных учений участниками тоталитарной секты, заявив, что в ней состоят уже 460 тысяч человек.

Для решения проблемы стоит начать с запрета на рекламу деятельности астрологов, тарологов в СМИ, считает эксперт. Он также призвал бежать из компании, если при приеме туда на работу соискателя просят сходить к тарологу.

«У собственника однозначно крыша съехала, такую компанию ждет крах», — заключил Ковалев.

Напомним, до этого выяснилось, что порядка 14% российских предпринимателей обращались к бизнес-тарологам. Причем большинство посетивших тарологов (95%) признались, что остались довольны услугой. А недавно жителя Москвы не взяли на работу, объяснив это тем, что расклад карт таро не показал, что сотрудничество будет удачным.

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