«Говорит, что мы не сработаемся»: москвича не взяли на работу из-за расклада таролога

Житель Москвы не смог получить работу из-за расклада таро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодой человек отправил отклик на вакансию одной из российских IT-компаний и прошел собеседование. Процесс был выматывающим из-за разницы в часовых поясах.

Ответа кандидату пришлось ждать около месяца. По словам россиянина, он уже забыл о том, что подавал резюме.

Сотрудники организации обратили внимание на шестилетний опыт кандидата в отрасли и практически идеальный результат теста. Однако они отказали кандидату, так как, по словам сотрудника отдела кадров, расклад карт таро не показал, что сотрудничество будет удачным.

«Наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», – сообщили специалисту.

Как рассказал сам россиянин, он не верит в то, что такой ответ мог составить реальный человек. Он также добавил, что за время ожидания получил предложение от другой компании и уже работает в ней.

Ранее россиянка провела обряд от бедности и осталась без денег.