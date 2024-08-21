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Стало известно, сколько российских бизнесменов обращались к тарологам

Битрикс24: 14% российских предпринимателей обращались к бизнес-тарологам

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Shutterstock

Порядка 14% российских предпринимателей обращались к бизнес-тарологам, следует из исследования Битрикс24. Его результаты приводит «Лента.ру».

Абсолютное большинство посетивших тарологов респондентов (95%) признались, что остались довольны услугой. Более того, 92% бизнесменов планируют обратиться к эзотерическим специалистам повторно.

При этом часть опрошенных пожаловались, что найти «реально работающего» бизнес-таролога довольно сложно.

Тем не менее большинство предпринимателей, принявших участие в исследовании, негативно относятся к такого рода специалистам. Респонденты подчеркнули, что тарология не имеет научной базы. Кроме того, они уверены, что в бизнесе такая помощь неприемлема.

До этого россияне назвали достойный размер оплаты труда. Жители РФ хотели бы получать от 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где мечтают пожить россияне.

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