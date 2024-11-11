Тайвань опроверг, что произвел взовравшиеся в Ливане пейджеры

Бюро расследований министерства юстиции Тайваня заявило, что нет никаких свидетельств того, что тайваньские производители были причастны к пейджерам, которые взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане в сентябре этого года. Об этом сообщает Reuters.

Бюро подчеркнуло, что тайваньская компания Gold Apollo в последние годы не производила пейджеры модели AR-924, однако их производила компания Frontier Group Entity за пределами Тайваня.

11 ноября в канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что он распорядился о подрыве пейджеров «Хезболлы» в Ливане в сентябре.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». После этого Израиль начал операцию против «Хезболлы».

Ранее стали известны детали проекта соглашения о прекращении огня на юге Ливана.